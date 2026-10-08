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Военно-спортивные комитеты взяли на себя управление спортом в годы Первой войны

В годы Первой мировой войны управление спортом в Российской империи все больше переходило к военно-спортивным комитетам. Они занимались прежде всего «мобилизацией спорта», сообщает газета «Петербургский дневник» .

К началу 1916 года стало очевидно, что VI Олимпиада не состоится в срок. Еще 10 апреля 1915 года Пьер де Кубертен перенес штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в Лозанну, передал полномочия барону Годфруа де Блоне и вступил добровольцем во французскую армию.

Российский олимпийский комитет продолжал работу преимущественно на бумаге. Его штаб размещался в квартире председателя Вячеслава Измайловича Срезневского на Вознесенском проспекте, 31.

Устав комитета определял его задачу: «Объединение всех российских спортивных и гимнастических учреждений для подготовки их участия в Олимпийских играх».

Местные олимпийские комитеты проводили турниры и всероссийские чемпионаты. Военно-спортивные комитеты подчинялись канцелярии под руководством генерал-майора Владимира Воейкова. Срезневский был его заместителем.

27 января 1916 года по новому стилю петроградский комитет избрал председателем вице-адмирала Ивана Федоровича Бострема. Весной Главная гимнастическо-фехтовальная школа выпустила четвертую группу инструкторов: они демонстрировали стрельбу, штыковой бой, гимнастику и легкоатлетические упражнения.

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