Климатологи прогнозируют усиление Эль-Ниньо в ближайшие десятилетия

Аномально мощные Эль-Ниньо могут стать привычным явлением для тропиков в ближайшие десятилетия и изменить климат планеты. К такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает «Царьград» .

Бразильские и европейские исследователи разработали 20 климатических моделей и проверили четыре сценария изменения выбросов и температур. По расчетам, к концу столетия Эль-Ниньо и связанные с ним жара, засухи и другие аномалии будут постоянно охватывать более 75% тропических регионов. О выводах сообщила пресс-служба бразильского Исследовательского фонда Сан-Паулу.

При сохранении нынешних выбросов парниковых газов сильнейшие засухи, сопоставимые с бразильскими засухами 2023–2024 годов, станут примерно в девять раз чаще. Многие будут происходить и без активного Эль-Ниньо. Волны жары участятся в шесть раз даже при быстром сокращении выбросов углекислого газа и достижении «углеродного нуля» к 2075 году.

Около 80% связанных с Эль-Ниньо волн жары придутся на сезоны дождей. Это нарушит фотосинтез растений и углеродный баланс тропиков. Засухи сильнее всего затронут Амазонию, Центральную Америку и Южную Африку. В других тропических регионах чрезмерные осадки также могут навредить экосистемам.

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