Роднина одобрила отказ Валиевой оспаривать лишение нейтрального статуса

Ирина Роднина поддержала решение Камилы Валиевой не подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на лишение нейтрального статуса, передает «Царьград» .

10 сентября Международный союз конькобежцев сообщил, что Камила Валиева больше не соответствует требованиям для участия в международных соревнованиях в качестве индивидуального нейтрального спортсмена. Позднее Спортивный арбитражный суд подтвердил, что фигуристка не подала апелляцию.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с РИА Новости заявила, что не видит оснований для жалобы. По ее словам, Валиеву временно лишили возможности выступать в нейтральном статусе по заявке федерации фигурного катания соседней страны.

Роднина подчеркнула, что Валиева сохраняет право участвовать во внутрироссийских соревнованиях, особенно с учетом снятия дисквалификации.

«И прежде чем добиваться права выступать (ред. — на международном уровне), надо привести себя в такую форму, чтобы это право звучало более убедительно», — добавила Роднина.

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