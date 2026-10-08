Только сделал предложение: погибший сын экс-главы Махачкалы готовился к свадьбе

Умму Мусаева, двоюродная сестра погибшего в ДТП в Таиланде Асхабали Мусаева, рассказала в своем блоге, что мужчина готовился к свадьбе.

32-летний сын экс-главы Махачкалы Асхабали Мусаев погиб в ДТП в Таиланде. Он сначала оставался в сознании, но спасти его врачам так и не удалось — мужчина умер в госпитале.

Мусаева отметила, что Асхабали всегда был очень теплым, правильным и порядочным сыном. Он по своему желанию поступил и окончил кадетский корпус им. Александра Невского, потом стал юристом, работал в СК, федеральном министерстве и т. д.

«Он ушел в возрасте 32 лет из-за аварии. Трагедия произошла в Таиланде, куда он прилетел в отпуск всего за 2 дня до случившегося (мы с ним как раз оба вылетали из Москвы). Последние дни и минуты своей жизни Асхабали провел в светлых мыслях о скорой свадьбе и создании семьи с девушкой, которой накануне сделал предложение», — поделилась Мусаева.

Она высказала сожаления в связи со смертью брата и поблагодарила всех сочувствующих.

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