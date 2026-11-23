Мосавтодор увеличил время левого поворота на перекрестке в Домодедове и настроил адаптивное управление двумя светофорами в Долгопрудном, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Домодедове на пересечении Каширского шоссе и улицы Мельникова время работы левоповоротной секции светофора со стороны области увеличили на 10 секунд. Это даст водителям больше времени для поворота и улучшит условия проезда перекрестка.

В Долгопрудном камеры установили на пересечении Московской и Набережной улиц, а также на перекрестке Лихачевского шоссе и Лихачевского проезда. Оба светофора перевели в адаптивный режим. Оборудование позволит регулировать потоки с учетом фактической интенсивности движения и дорожной обстановки. Ожидается, что это сократит задержки автомобилей и повысит эффективность работы перекрестков.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что Мосавтодор постоянно анализирует ситуацию на региональных дорогах и при необходимости корректирует режимы светофоров. Эти меры направлены на повышение пропускной способности дорог и безопасности участников движения.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.