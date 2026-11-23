Елку можно наряжать уже в ноябре, если это приносит радость, а не становится обязанностью. Ждать декабря необязательно, рассказала клинический психолог Ольга Полякова, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Ольги Поляковой, в темное время года украшения дома могут служить эмоциональной поддержкой. Огоньки, уютный текстиль и новогодние мелочи вызывают приятные ассоциации и помогают переключиться с рутины на ожидание хорошего.

«Никакого административного кодекса для новогоднего декора не существует. Можно все — в рамках закона и собственного хорошего настроения», — пояснила эксперт.

При выборе времени для установки елки психолог посоветовала учитывать семейные обстоятельства. Если детям важен ритуал совместного украшения, иногда стоит подождать: предвкушение станет частью праздника. Кроме того, родителям не придется каждый день отвечать на вопросы о том, когда наступит Новый год и появятся подарки.

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