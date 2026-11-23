Структурированную икру получают из мелких, помятых или поврежденных икринок: их перерабатывают и заново формируют в шарики с помощью желирующих компонентов, сообщает «ФедералПресс» .

«В магазине увидела структурированную икру за 99 рублей, можно ли такое есть вообще? Рядом стоит зернистая за 900 рублей», — рассказала челябинка Мария Неволина.

Для производства структурированной икры используют икринки, которые утратили товарный вид: производитель отбраковал их и признал вторым сортом. Сырье перерабатывают в единый бульон, добавляют желирующие и другие компоненты, затем формируют ровные шарики.

В отличие от зернистой икры, структурированная относится к икорным рыбным изделиям. Помимо сока натуральной икры, она содержит дополнительные ингредиенты. Добавки должны отвечать требованиям безопасности. Лососевая икорная масса в составе сохраняет полезные вещества натуральной икры: омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы.

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