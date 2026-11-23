Мобильные пункты приема отработавшей электроники до конца 2026 года посетят еще 16 муниципальных образований Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Жители еще 16 муниципальных образований Подмосковья смогут до конца 2026 года сдать старую электронику в мобильные пункты приема. Проект организовал фонд рационального природопользования, чтобы обеспечить правильную переработку техники и не допустить попадания потенциально опасных компонентов в окружающую среду.

С сентября пункты уже побывали в 42 округах региона. Жители и сотрудники государственных и муниципальных учреждений передали на утилизацию свыше 40 тонн электронного оборудования. К акции присоединились более 80 организаций.

В осеннем этапе также участвуют министерства Московской области, отвечающие за образование, имущественные отношения, социальное развитие, сельское хозяйство и продовольствие, физическую культуру и спорт.

В ноябре пункты приема будут работать в Истре, Восходе, Красногорске, Солнечногорске и Клину. В декабре технику можно будет сдать в Химках, Талдомском округе, Дубне, Долгопрудном, Лобне, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах, Красноармейске, Мытищах, Пушкинском округе и Королеве.

Подробный календарь опубликован на сайте фонда рационального природопользования.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.