Игра в падел сама по себе вряд ли могла стать единственной причиной инфаркта у 65-летнего Никиты Джигурды. Этот вид спорта предполагает умеренную физическую нагрузку, однако при наличии сердечно-сосудистых проблем даже обычная активность может стать дополнительным провоцирующим фактором. Об этом РИАМО рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Падел сам по себе — не „злой“ вид спорта. Для любительской игры, особенно в формате „пара на пару“, нагрузка умеренная: по интенсивности она заметно ниже, чем в футболе, большом теннисе, бадминтоне или кроссфите. Поэтому связывать инфаркт исключительно с первой игрой было бы некорректно», — сказал Мацола.

Он добавил, что в 65 лет гипертонический криз или инфаркт может развиться не только после спортивной нагрузки, но и вследствие эмоционального напряжения или даже подъема по лестнице.

Особое внимание специалист обратил на резкое повышение артериального давления. Если оно достигает 230 мм рт. ст., необходимо немедленно вызвать скорую помощь. При таких симптомах требуется срочная медицинская оценка, в том числе ЭКГ.

«Полноценный прогноз при инфаркте можно давать только после оценки конкретной клинической картины: обширности поражения, динамики ЭКГ, биохимических анализов, своевременности оказанной помощи и сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета. Информации для полноценной оценки состояния недостаточно», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Мацола отметил, что после инфаркта на сердце может формироваться рубец, а переносимость физических нагрузок — снижаться. При этом последствия во многом зависят от тяжести поражения и последующей реабилитации.

«Для человека, который в 65 лет не имел регулярной спортивной практики, перед началом новых нагрузок разумно пройти чек-ап: оценить состояние сердечно-сосудистой системы, сделать ЭКГ, а при показаниях — суточное мониторирование давления и ЭКГ. Падел я бы скорее рекомендовал как приятный вариант физической активности», — заключил врач, пожелав Джигурде скорейшего выздоровления.

Актер Никита Джигурда попал в реанимацию с обширным инфарктом передней стенки сердца. Он вышел на связь с подписчиками в соцсетях и записал видеообращение перед предстоящей операцией.

Ранее сообщалось, что проблемы со здоровьем у 65-летнего актера обострились вскоре после визита к друзьям в Екатеринбург, где он впервые сыграл в падел: на фоне хронической гипертонии его давление поднималось до 230, а лекарства три ночи подряд не могли снять бессонницу и сбить показатели.

Кризис наступил утром 23 ноября около восьми часов в подмосковном загородном доме, когда у артиста внезапно обвалилось давление — его жена Марина Анисина вызвала медиков, которые диагностировали по ЭКГ инфаркт и к 09:30 доставили пациента в реанимационное отделение.

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