Если подросток вдруг спрашивает вас: «Ты пчелок уважаешь?» — не спешите обижаться. Это не проверка на вежливость, а один из главных мемов осени 2026 года. Разбираемся, откуда он взялся, что значит и почему им заразились даже футбольные клубы.

Что означает мем «Кто пчелок уважает»

«Кто пчелок уважает» — это название песни и заодно универсальная шутка, которая осенью 2026 года заполонила соцсети. В конце октября — начале ноября композицию массово начали ставить в короткие видео, прежде всего в TikTok. Пользователи снимают под нее шуточные ролики, придумывают ремиксы и цитируют припев, смысл которого сводится к простой мысли: кто относится к пчелам с уважением и не лезет к ним, того они не тронут, а еще и угостят медом.

Кто придумал песню «Кто пчелок уважает»

Мелодию сочинил и исполнил иеродиакон Рафаил, в миру Алексей Романов, уроженец подмосковного Одинцова. Он уехал в Оптину пустынь, где стал келейником старца Илия и занялся монастырской пасекой — в ней было около 40 пчелиных семей. Пчел Рафаил знал не понаслышке: будущий монах учился на пчеловода в техникуме неподалеку от Троице-Сергиевой лавры.

Сама песня родилась почти по-сказочному. В комнате, где он жил, отклеились обои, а под ними оказалась старая газета с детским стихотворением про пчел и милым рефреном. Стихи понравились, и Рафаил придумал к ним мелодию, а потом спел песню прямо на экзамене и получил пятерку.

Кто написал текст песни про пчелок и как нашелся автор стихов

Фото - © Олег Жуков / Фотобанк Лори

Газетная вырезка была без подписи, поэтому много лет иеродиакон не знал, чьи слова поет. Песня тем временем жила своей жизнью: ее исполняли на концертах, переписывали на кассеты, выкладывали в интернет. В 2009 году детский поэт Петр Синявский случайно услышал песню на свои стихи и сам приехал знакомиться. Претензий он не предъявлял — наоборот, предложил вместе работать над новыми песнями. В том же году вышел альбом православного коллектива «Сыновья России», который Рафаил создал и возглавил. Назвали его, конечно, «Кто пчелок уважает».

Как песня монаха стала вирусным мемом в TikTok и соцсетях

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Говорить, что ее «открыли» только сейчас, не совсем верно. Еще около 2010 года подмосковная пресса с гордостью писала о «поющем иеродиаконе-земляке», а в интернете гуляли шуточные демотиваторы, где зрителя строго спрашивали, уважает ли он пчелок. В апреле 2024-го появился электронный ремикс, который полюбили стримеры. Но настоящий взрыв случился только осенью 2026 года.

Подключились и бренды, а это верный признак того, что мем вышел далеко за пределы подростковой аудитории. Официальный аккаунт петербургского «Зенита» выложил ролик с подписью «Кто пчелок уважает?», и к 10 ноября он собрал более 780 тысяч просмотров. «Авиасейлс» процитировал песню в публикации про охотников за диким медом в Непале, которым, в отличие от героя песни, приходится рисковать жизнью на отвесных скалах. Не отстали и геймеры: ролик с мемом по Dota 2 набрал сотни тысяч просмотров. Параллельно вирусный эффект подпитывали сами пользователи: появились электронные версии, гачи-ремиксы и мемы про видеоигры. Простота песни позволяет ей легко приживаться в самых разных жанрах и сообществах.

Что значит мем «Кто пчелок уважает»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Исходный смысл — детская мораль: не трогай пчел, и все будет хорошо. Интернет превратил ее в шуточный жизненный принцип: если никого не трогать и ко всем относиться с уважением, жизнь будет сладкой, как мед. Популярны диалоги вроде «Ваш сын не уважает пчелок! — Тогда он мне больше не сын» и абсурдные «сделки»: например, деньги в обмен на то, чтобы человек перестал уважать пчел. А вопрос «Ты пчелок уважаешь?» превращается в проверку: по ответу якобы можно понять, по пути ли вам с человеком.

Работает и обратная логика: любую неприятность теперь можно объяснить тем, что кто-то недостаточно уважал пчелок. Опоздал на поезд, поругался с начальником, проиграла любимая команда — значит, где-то обидел пчел.

Почему песня про пчелок стала популярной у подростков

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Главный секрет — контраст. Добродушная детская песня звучит с искренней интонацией, а видеоряд под нее часто выбирают совсем неподходящий: чем серьезнее или абсурднее кадры, тем смешнее. Судя по всему, подросткам, выросшим на коротких видео, такой прием понятен с полуслова.

Второй фактор — безобидность. Песня никого не высмеивает, даже тех, кто не уважает пчел, поэтому ее охотно подхватили люди самых разных возрастов. Третий — удобство для творчества: мелодия застревает с первого раза, а использовать ее можно как угодно. Пользователи делают электронные версии и ИИ-каверы в самых разных стилях, от «Сабатона» до оперы.

Наконец, фраза работает как легкий пароль в компании сверстников: вопрос «Пчелок уважаешь?» не требует объяснений для своих и вызывает недоумение у остальных. Кроме того, мем дает готовый сценарий для шутки. Любую ситуацию, от школьной контрольной до проигрыша в игре, можно прокомментировать одной фразой про пчел, ничего не объясняя. Для формата, где у шутки есть пара секунд, это очень удобный инструмент.