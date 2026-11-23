Актер Никита Джигурда, попавший в реанимацию с обширным инфарктом передней стенки сердца, вышел на связь с подписчиками в соцсетях и записал видеообращение перед предстоящей операцией.

По словам шоумена, он перенес приступ на ногах. Также долгое время запрещал супруге Марине Анисиной вызывать медиков.

Джигурда вызвал скорую лишь после того, как артист начал задыхаться. Прибывшая бригада привела его в чувство и сняла электрокардиограмму, подтвердившую обширный инфаркт.

Сами специалисты назвали чудом то, что пациент остался жив без своевременной медицинской помощи.

Артист поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье, и извинился за то, что не отвечает на шквал телефонных звонков. По его признанию, он находится в реанимационном отделении и пока совершенно лишен сил. В свойственной ему манере шоумен добавил, что уходить из жизни ему, судя по всему, еще рано, а саму смерть назвал лишь «сменой мерности».

В ролике, снятом на больничной койке, 65-летний шоумен с подключенными к груди кардиодатчиками и в медицинской сорочке рассказал, что почувствовал себя плохо еще в Екатеринбурге. Туда он летал на завод по поводу выпуска своей виниловой пластинки.

Уже в самолете на обратном пути у Джигурды поднялось давление до 230 и началось сильное жжение в груди. После прилета в Москву боль усилилась настолько, что «жить не хотелось».

Тем не менее фаталист Джигурда перенес приступ на ногах и долгое время запрещал супруге Анисиной вызывать медиков. Врачи потребовались лишь на следующий день, когда у артиста началась сильная аритмия и он стал задыхаться.

Прибывшая бригада привела его в чувство и сделала ЭКГ, которая показала обширный инфаркт передней стенки сердца. Сами медики назвали чудом то, что пациент выжил без своевременной помощи.

По словам актера, к тяжелому состоянию его подтолкнули сильные нервные потрясения. Он признался, что на протяжении трех лет трудился над проектом «Высоцкий. Высота» и записал 10 композиций. Однако после смены руководства его вместе с еще одной участницей убрали из шоу, оставив актера Сергея Безрукова, певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса, что стало для него серьезным ударом.

Ранее сообщалось, что проблемы со здоровьем у 65-летнего актера обострились вскоре после визита к друзьям в Екатеринбург, где он впервые сыграл в падел: на фоне хронической гипертонии его давление поднималось до 230, а лекарства три ночи подряд не могли снять бессонницу и сбить показатели. Кризис наступил утром 23 ноября около восьми часов в подмосковном загородном доме, когда у артиста внезапно обвалилось давление — его жена Марина Анисина вызвала медиков, которые диагностировали по ЭКГ инфаркт и к 09:30 доставили пациента в реанимационное отделение.

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