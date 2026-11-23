Школа № 10 и ее директор в Павлово-Посадском округе получили награды

Школа № 10 имени В. Ф. Быковского Павлово-Посадского округа и ее директор Светлана Вячеславовна Дяченко получили награды по итогам Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров — 2026», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония награждения лауреатов конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров — 2026» состоялась в рамках X Всероссийского образовательного форума «Невская Образовательная Ассамблея».

Директор школы № 10 имени В. Ф. Быковского Светлана Вячеславовна Дяченко удостоена нагрудного знака «Эффективный руководитель». Школа стала лауреатом в номинации «Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной организации и повышения качества образования».

В администрации округа отметили, что за достижениями стоят ежедневный труд педагогов, слаженная работа коллектива, стремление к развитию, внимание к каждому ученику и взаимодействие с родителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.