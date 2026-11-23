сегодня в 14:09

Дом книги и редакция выбрали 10 работ участников конкурса о современных поговорках для словаря Владимира Даля, сообщает газета «Петербургский дневник» .

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«Петербургский дневник» предложил подписчикам в социальных сетях придумать поговорки, которые Владимир Даль мог бы записать сегодня.

Дом книги определил пять победителей конкурса. Их работы представляет сам создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».

Еще пять самых интересных пословиц выбрали журналисты газеты. Героем этих работ стал игрушечный пингвин Пломбир — талисман редакции.

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