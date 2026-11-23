Конькобежцы Подмосковья выиграли два золота на этапе Кубка мира в Обихиро

Анастасия Семенова и Даниил Алдошкин завоевали золотые медали в командных гонках на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования прошли с 20 по 22 ноября в японском Обихиро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Семенова и Даниил Алдошкин, представляющие областной центр олимпийских видов спорта в Коломне, победили в командных гонках на втором этапе Кубка мира в Обихиро.

Семенова вместе с Ксенией Коржовой и Ириной Сальниковой показала результат 2 минуты 58,308 секунды. Команда улучшила время этапа в Пекине на 3 секунды и опередила Нидерланды на 1,5 секунды. Голландки стали вторыми (2 минуты 59,806 секунды), китаянки — третьими (3 минуты 0,153 секунды).

Алдошкин, Сергей Трофимов и Даниил Найденышев выиграли мужскую гонку с рекордом катка — 3 минуты 38,601 секунды. Серебро завоевала команда Италии (3 минуты 39,632 секунды), бронзу — Польши (3 минуты 42,692 секунды).

На первом этапе Кубка мира в Пекине Семенова победила на дистанции 1500 метров в дивизионе B и в командной гонке. Алдошкин выиграл командную гонку и стал третьим на дистанции 5000 метров в дивизионе B. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.