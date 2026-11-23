Жители Одинцовского округа направили в Систему-112 свыше 9400 обращений с 16 по 22 ноября. Почти половина касалась вызовов скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 16 по 22 ноября в Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 9400 обращений. Из них 4592 касались вызовов скорой медицинской помощи, 1744 — полиции и Госавтоинспекции. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировали 192 вызова, газовой службы — 317.

Спасатели Мособлпожспаса напомнили о безопасности на дорогах в темное время суток. В ноябре световой день в Подмосковье длится около восьми часов, после 16:00 начинает смеркаться. Многие жители едут на работу и возвращаются домой в темноте, когда водителям сложнее заметить пешеходов. Особого внимания требуют дети, которые не всегда верно оценивают дорожную обстановку.

Родителям рекомендуют проверить наличие световозвращателей на одежде, обуви или рюкзаке ребенка и объяснить важность их ежедневного использования. Несколько элементов с разных сторон сделают пешехода заметнее для водителей. Дорогу следует переходить только по пешеходному переходу, убедившись, что машины пропускают, и не отвлекаясь на телефон.

Водителям рекомендуют снижать скорость перед переходами, быть особенно осторожными возле школ, остановок и во дворах. Важно следить за чистотой стекол, фар и зеркал и не отвлекаться от управления.

В непредвиденных ситуациях можно позвонить по номеру 112 или обратиться за помощью через мобильное приложение «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.