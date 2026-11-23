Врачи Московского областного клинического центра охраны материнства и детства выполнили перекрестное удлинение нижних конечностей ребенку с ахондроплазией — генетическим заболеванием, влияющим на рост и формирование костей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Вмешательство провели специалисты клиники детской травматологии и ортопедии Московского областного клинического центра охраны материнства и детства. При обследовании у ребенка выявили укорочение плечевых и бедренных костей, задержку роста и варусную деформацию голеней — О-образное искривление ног.

«Проведенное хирургическое лечение направлено на коррекцию длины нижних конечностей, улучшение их оси, функциональных возможностей и качества жизни пациента. На данном этапе будет проведено удлинение бедренной кости с одной стороны и костей голени — с другой. После полного восстановления предстоит следующий этап — симметричное удлинение нижних конечностей», — пояснил главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач центра Александр Григорьев.

Удлинение конечностей — многоэтапный процесс, который требует тщательного планирования, регулярного наблюдения и длительной реабилитации. В нем участвуют команда врачей, медицинский персонал и семья ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.