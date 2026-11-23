В материале РИАМО делимся идеями нишевых подарков для мам ко Дню матери, 29 ноября, за которые не стыдно.

Наши мамы почти всегда на вопрос «Что тебе подарить?» отвечают: «Ничего не надо. Не тратьте деньги». Но каждый раз им, конечно, очень приятны наши внимание и забота. Важно всегда помнить, что в мамином мире подарок должен быть полезным, а любовь выражается делом, а не открыткой. Поэтому шарф и свечи с ароматом «утренней росы» — это хорошо, но их у мамы уже коллекция.

Итак, подарок для мамы должен решать проблему, он может быть немного смешным и не должен требовать никаких усилий от получателя.

Годовой запас моющих средств Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Кухня — всегда главное место для мамы, которая ждет своих детей и родных. Подарок для кухни почти никогда не проигрывает, но только если это не очередной набор сковородок. Лучше обеспечьте маму годовым запасом таблеток для посудомоечной машины или, если ее нет, купите эту машину. Но если и это против маминых правил, завезите ей запас хороших моющих средств. Чтобы руки мамы не портились, а голова не болела о том, что нужно купить очередное средство для мыться посуды.

Доставка продуктов и подписка на готовые блюда Фото - © Анастасия Громова / Фотобанк Лори Дарить продукты можно, но не все подряд. Очищенная тушка форели (еще лучше — нарезанная на готовые стейки) говорит маме о том, что вы очень любите, как она готовит (поэтому не привезли готовую форель), но не хотите, чтобы она возилась с чисткой (поэтому сделали все, чтобы мама только творила, а не отвлекалась на чешую). Хорошим знаком заботы будет подписка на готовые полуфабрикаты. Но не на что попало. Естественно, это должна быть подписка на продукты высокого качества, чтобы мама была шеф-поваром, а не заготовщиком продуктов. Еще можно подарить доставку продуктов на месяц вперед, а доставлять будут любимые мамины продукты, без которых не получится вкусного ужина.

Клининг под ключ и химчистка Фото - © Анастасия Громова / Фотобанк Лори Хорошим подарком для мамы будет клининг под ключ. Еще лучше, если это будет не разовая акция, а постоянная. Если мама категорически не пускает посторонних, подарите ей химчистку дивана или мытье окон по отдельности. Химчистке можно подвергнуть и ковры, и одеяла — все, что требует чистоты и серьезного физического труда.

Сертификат на услуги мастера: помощь по дому в подарок Фото - © Евгения Третьякова / Фотобанк Лори Оплатите маме мастера на час, который придет и все починит. Можно вручить, например, подарочный сертификат на четыре часа работы: повесить полки, поменять прокладку в кране, подтянуть дверцы, поменять лампочку под потолком. Если у мамы нет домофона — установите его. Сделайте так, чтобы мама не думала о том, где найти мастера, как его проконтролировать и каким домофон вообще должен быть. Можно подарить умный замок с паролем. Но его тоже нужно поставить и настроить. Маме нужно будет только запомнить пароль.

Умная техника для дома: колонка или робот-пылесос Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Хорошей идеей будет подарить маме умную колонку, которая будет искать рецепты и отвечать на вопросы, или умную розетку для утюга, которая избавит маму от необходимости каждый раз вспоминать, выключила ли она его. Подарите маме питомца — робот-пылесос. Ему можно дать имя, он будет молча выполнять свои обязанности и освободит маму от постоянной мойки полов.

Билеты в театр, подписка на аудиокниги Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Если вы очень любите оставлять маме внуков, подарите ей день без них. Отправьте маму в театр с лучшей подругой. Оформите и оплатите подписку на аудиокниги для мамы. Пусть список книг выбирает она сама, с вас только подписка.

Подарки для здоровья: ортопедическая подушка, СПА, чек-ап Фото - © Денис Костров / Фотобанк Лори Порадует маму сертификат на массаж или в спа, хорошая ортопедическая подушка или утяжеленное одеяло. Знаком заботы о маме будет подарок полного чек-апа в хорошей клинике. Важно не просто подарить, а сопроводить маму.