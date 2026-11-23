В Можайске откроют камень из Орши к 10-летию дружбы активистов двух стран

Мемориальный камень из Орши откроют 27 ноября 2026 года в парке «Ривьера» в Можайске. Событие приурочено к 10-летию дружбы российских и белорусских активистов движения «Морское братство — нерушимо!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники парка «Ривьера» завершили установку мемориального камня весом 7,5 тонны — подарка Оршанской земли. Его откроют в рамках марафона «330 лет Беларусь — Россия — Морское братство — нерушимо!». Помимо десятилетия дружбы активистов, событие посвящено 330-летию Российского флота и 85-летию начала контрнаступления под Москвой.

На камне закреплены якорь, Андреевский флаг — символ военно-морского флота России — и цифра «330». Ниже размещена табличка с надписью «330 лет. Россия — Беларусь. Морское братство — нерушимо!» и датой «27.11.2026».

Новый «Камень памяти» дополнит мемориальное пространство, посвященное подвигам моряков. Его история началась в 2016 году, когда белорусская сторона передала Можайску Большой Адмиралтейский якорь. Его установили возле Москвы-реки в парке «Ривьера». Якорь как символ надежды и спасения стал основой будущего пантеона флотской памяти, а новый объект призван символизировать дружбу народов России и Беларуси.

Открытие станет кульминацией трехдневного марафона по маршруту Минск — Орша — Можайск. В церемонии примут участие делегации из Минска, Витебска, Орши, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и Геленджика. В тот же день в Можайске пройдет премьера документального фильма о морской пехоте России «Мы — там, где нужны Родине!».

Организаторы марафона — председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и руководитель международного историко-культурного общественно-патриотического движения «Морское братство — нерушимо!» Арсений Крицкий. Они подчеркнули, что марафон станет знаком нерушимой дружбы Беларуси и Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.