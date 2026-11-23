Более 120 человек сдали кровь на донорской акции в Электростали

Московский областной центр крови провел выездную акцию в Молодежном центре Электростали. Более 120 участников помогли заготовить почти 50 литров крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Участниками акции стали как опытные доноры, так и те, кто сдавал кровь впервые. Дмитрий Сугоняко совершил 53-ю донацию. Впервые он пришел сдавать кровь в 2013 году вместе с другом, а затем стал регулярно участвовать в акциях.

«Понял, что это нужное дело, ведь кровь нужна всегда. Поэтому стал приходить на акции регулярно», — сказал Дмитрий.

Первокурсница магистратуры по направлению «Техносферная безопасность» Арина Алтунина стала донором впервые. Раньше она хотела присоединиться к ежегодным университетским акциям «День донора», но не получалось. Перед донацией в родном городе Арина специально соблюдала правила питания.

«Сама процедура проходит понятно, все объясняют, поддерживают, не страшно. Приду еще раз», — поделилась Арина.

Начальник отдела кадров Центральной психиатрической больницы ФМБА России Екатерина Уваева впервые сдала кровь в студенческие годы, придя с компанией. Из пяти человек тогда допустили к донации только ее. После перерыва Екатерина вернулась к донорству.

«Сегодня у меня четвертая донация, и я закрываю свой донорский год. Если я могу чем-то помочь другому человеку — я просто рада, я обязана помочь», — рассказала Екатерина.

Дознаватель отдела дознания МВД России по городскому округу Электросталь Инна Козырева посетила акцию в пятый раз и пришла вместе с коллегой.

«К сдаче крови подхожу ответственно, заранее готовлюсь. Есть специальная диета: за три дня нельзя молочные продукты, орехи. Это тяжело дается, потому что нужно менять свой обычный режим жизни», — рассказала Инна.

Следующую донорскую акцию в Электростали планируют провести 15 декабря с 9:00 до 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.