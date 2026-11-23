В Telegram-канале Mash опубликовали видеозапись дебютной игры 65-летнего актера Никиты Джигурды в падел. Через некоторое время после нее артиста доставили в реанимацию с инфарктом.

На кадрах видно, как шоумен с азартом бегает по закрытому корту. Он энергично парирует удары ракеткой в паре с напарником и бурно реагирует на розыгрыши мяча.

В паузах между сетами Джигурда сидит за столом в фойе клуба и ставит автографы на открытках для фанатов. Затем артист снова выходит на площадку.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, на корт Джигурда вышел вопреки запретам медиков. Специалисты не рекомендовали ему активные съемки в телепроектах, интенсивные физические нагрузки и занятия паделом из-за хронически повышенного давления и перенесенного гипертонического криза.

Артериальной гипертензией шоумен страдает уже свыше 15 лет. В 2011 году ему стало плохо прямо во время съемочного процесса. Тогда врачи зафиксировали гипертонический криз с экстремальными показателями тонометра 215/110, что сам Джигурда объяснял переутомлением и чрезмерными нагрузками.

В 2019 году на очередном шоу у артиста вновь выявили высокое давление 175/110, однако актер уверял, что чувствует себя хорошо, игнорируя предостережения докторов. Также Джигурда признавался, что на нервной почве показатели «зашкаливали месяцами». Из-за случившегося все ближайшие съемки с участием Джигурды отложены на неопределенный срок.

Также Джигурде после инфаркта установили стент, чтобы восстановить кровоток и спасти сердце. Артист находится в отделении реанимации Боткинской больницы. В одну из артерий, питающих сердце, врачи установили крошечную трубку из металлической сетки. Она держит сосуд открытым, чтобы кровь снова поступала к пострадавшему участку сердца.

Ранее стало известно, что резкое ухудшение здоровья 65-летнего артиста началось после его первого выхода на корт во время недавней поездки к товарищам в Екатеринбург. Страдавший гипертонией актер столкнулся со скачками давления до 230 и три ночи мучился от бессонницы, поскольку препараты не действовали. Утром 23 ноября около 08:00 в загородном доме в Подмосковье у Джигурды стремительно упало давление, супруга Марина Анисина вызвала скорую, и врачи, выявив по ЭКГ инфаркт, к 09:30 госпитализировали его в реанимацию.

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