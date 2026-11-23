Московский областной центр крови ждет доноров с IV отрицательной группой крови. Запасы I, II и III положительных групп также нуждаются в пополнении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови формирует запасы с учетом потребностей медучреждений и пациентов. Заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова отметила, что донации помогают пострадавшим в авариях, пациентам ожоговых и хирургических отделений, людям с тяжелыми заболеваниями.

Адреса и часы приема доноров: • Москва, ул. Металлургов, 37А — ежедневно, 8:00–14:00; • Подольск, ул. Кирова, 9; Орехово-Зуево, ул. Барышникова, 13/5 — пн–пт, 8:00–13:00, последняя суббота месяца — донорская; • Наро-Фоминск, ул. Школьная, 1; Люберцы, Октябрьский проспект, 64 — пн–пт, 8:00–13:00; • Щелково, ул. Новая Фабрика, 8; Воскресенск, Больничный проезд, 5 — пн–сб, 8:00–13:00; • Ногинск, ул. Октябрьская, 85д — пн, ср, чт, пт, 8:00–13:00; • Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62а — пн–ср, 9:00–12:00; • Серпухов, ул. Комсомольская, 4, пом. 2 — пн, ср, 9:00–12:00.

Донорами могут стать совершеннолетние без противопоказаний. Нужны оригинал паспорта, СНИЛС и временная регистрация, если в паспорте нет постоянной регистрации в любом регионе РФ. Донорам положены 1106 руб. на питание, справка об освобождении от работы в день донации и дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты.

Выездные акции пройдут до 12:00, начало — в 9:00, кроме указанных случаев: • 24 ноября — Хотьково, «Центр Елизаветы Мамонтовой», ул. Калинина, 4А; Егорьевск, Егорьевская больница, ул. Жукова Гора, 19, стр. 3. Без записи; • 25 ноября — Луховицы, РДК «Старт», ул. Жуковского, 18, с 9:30. Запись на сайте — с 12:00 23 ноября. Доступен чат VK для доноров Луховиц; • 26 ноября — Озеры, МАУ ДО ФСН «Озеры», Большой Болотный переулок, 4. Без записи; • 30 ноября — Дубна, молодежный центр «Инициатива», ул. Академика Балдина, 2, с 9:30. Запись откроется 26 ноября в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.