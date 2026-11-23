Поисковики из арзамасского отряда «Рассвет» за время работы обнаружили и перезахоронили останки 260 бойцов, сообщает pravda-nn.ru .

Отряд «Рассвет» входит в нижегородское отделение «Поискового движения России». Как пояснил командир поискового отряда Евгений Колосунин, участники движения ищут погибших на полях сражений, прежде всего бойцов Великой Отечественной войны.

Поисковики работали в Тверской, Калужской и Новгородской областях. Более десяти раз они выезжали в Могилевскую область Республики Беларусь, однажды побывали в Казахстане.

«Обычно мы уезжаем на две-две с половиной недели, иногда на три. Сезон начинается в конце марта и продолжается до октября-начала ноября. В больших экспедициях отряды работают сменами: одни поисковики уезжают, другие приезжают им на смену», — рассказал Колосунин.

Интервью прошло в рамках ежегодного регионального конкурса «Экспресс-газета», который состоялся в 2026 году при поддержке министерства внутренней политики Нижегородской области и Дома народного единства.

Ранее сообщалось, что в этом году нижегородские поисковики обнаружили останки 40 бойцов Красной армии.

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