Врачи Домодедовской больницы предотвратили тяжелые осложнения вирусного гепатита А у 11-летней пациентки, госпитализированной на прошлой неделе. Девочка получает лечение в инфекционном отделении, ее состояние улучшается, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девочка поступила в больницу с желтушностью кожи, потемнением мочи и сильными болями в животе. Родители обратились за помощью на третий день после появления симптомов. После экстренной диагностики пациентку направили в инфекционное отделение.

Гепатит А встречается в регионе нечасто. По данным больницы, промедление с обращением могло привести к развитию аутоиммунных процессов.

«Гепатит А протекает в острой форме и, как правило, не имеет последствий, однако бывают и осложнения. В данном клиническом случае ребенок не был вакцинирован, что повысило риски. Сейчас мы видим положительную динамику, но после выписки девочка будет находиться под нашим наблюдением в течение года», — пояснила заведующая инфекционным отделением Ирина Шилкина.

В отличие от гепатита А, который протекает в острой форме, гепатиты В и С нередко переходят в хроническую форму и разрушают печень. Инфекционисты Домодедовской больницы применяют новейшие методы лечения всех трех видов, но главным инструментом борьбы с инфекцией называют профилактику.

Медики рекомендуют родителям не игнорировать вакцинацию, в том числе прививки, не входящие в Национальный календарь, и приучать детей соблюдать личную гигиену: не пользоваться чужими бутылками с водой и столовыми приборами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.