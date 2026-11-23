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Надежда Бакаева из Сергиева Посада выиграла конкурс «Имя ее — Мама»

Надежда Бакаева из Сергиева Посада стала победительницей III областного конкурса многодетных матерей «Имя ее — Мама». Финал прошел 22 ноября в Доме культуры «Яуза» в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В финале встретились многодетные мамы из Люберец, Красково, Крюково, Воскресенска, Горок, Сергиева Посада и Ивантеевки. Несколько месяцев участницы репетировали, готовили творческие номера, социальные проекты, авторские костюмы и дефиле.

Каждая финалистка представила социальный проект по поддержке семьи, развитию детского досуга, доступности дополнительных занятий, культуры и здорового образа жизни. На защиту отводилось семь минут, затем конкурсантки отвечали на вопросы жюри.

Интеллектуальное испытание «Спросите у мамы» прошло в формате блиц-опроса. Участницы продемонстрировали эрудицию, жизненную мудрость и находчивость. Завершило программу дефиле «Мама-модельер»: финалистки показали авторские костюмы, вдохновленные русской культурой и народными традициями. Перед гостями также выступили Митя Фомин и Анна Немченко.

Конкурс стал площадкой для общения, обмена опытом и поддержки многодетных семей. Его организаторы и партнеры — АНО «Центр развития туризма Московской области», благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» и министерство социального развития Московской области.

Конкурс реализуется в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023–2030 годы.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.