Тетрадь с компроматом Соседова может обернуться уголовным делом для наследников

Если в банковской ячейке умершего музыкального критика Сергея Соседова действительно хранится тетрадь с компрометирующими сведениями о других людях, ее публикация может обернуться уголовным делом даже после смерти владельца, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

«Через нотариуса можно выяснить всю информацию относительно банковских счетов, в том числе банковских ячеек умершего. А после вступления в наследство можно будет получить содержимое данной ячейки. Это абсолютно официальная и обычная процедура», — пояснил Ключко.

Он добавил, что при этом посторонние лица не вправе требовать от банка сведения о наличии ячейки или ее содержимом, поскольку такая информация охраняется банковской тайной. Если наследников не окажется, имущество умершего при предусмотренных законом условиях может перейти государству.

Отдельно адвокат прокомментировал возможные последствия публикации компромата, если такая тетрадь действительно существует.

«Статья 137 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность не только за неправомерный сбор информации, составляющей тайну частной жизни лица, но и за незаконное распространение данной информации», — отметил эксперт.

Ключко подчеркнул, что после смерти владельца привлечь его к уголовной ответственности уже невозможно. Однако наследники, решившие обнародовать сведения о чужой частной жизни, могут сами нарушить закон.

«Даже если такая тетрадь существует, получить доступ к ней могут наследники, а если они получат к ней доступ и решат распространить эти сведения, то это чревато привлечением к уголовной ответственности», — заключил адвокат.

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