В Нижнем Новгороде врачи успешно провели операцию девочке с болезнью Диаца. Консервативное лечение в Казани не помогло справиться с заболеванием, сообщает pravda-nn.ru .

О лечении пациентки рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов. После безуспешных попыток помочь девочке консервативными методами казанские врачи направили ее на операцию в Нижний Новгород.

Болезнь Диаца — редкий некроз таранной кости в области голеностопного сустава. Кость размягчается и деформируется под весом тела. Патология в основном возникает у детей в возрасте 6–14 лет, особенно у юных спортсменов.

Среди основных признаков заболевания — ноющая боль после бега или долгой ходьбы, легкая хромота и небольшой отек. Без своевременного лечения болезнь может привести к раннему артрозу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.