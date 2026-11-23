По словам Хайкина, предстоящей зимой в парках задействуют 441 единицу уборочной техники, 7481 единицу ручного инвентаря и 9507 кубометров противогололедных материалов, в том числе гранитную крошку. Главы округов должны обеспечить готовность парков до 1 декабря 2026 года.

Зимой в парках Подмосковья откроют 48 катков с искусственным льдом и 30 с естественным, 68 лыжных трасс и 41 тюбинговую горку. Катки с искусственным льдом в прошлом сезоне 2025/26 посетили 1,6 млн человек.

«Мы всегда мониторим посещаемость, мы видим активный рост посещаемости от года к году. В этом году с учетом новых территорий, у нас 7 новых парков, у нас их уже 225 в Московской области. Прогноз посещаемости — это плюс 10 млн к прошлому году. Фактически, на сегодняшний день уже 94 млн посещений мы зафиксировали камерами „Безопасного региона“. Также рост посещаемости зависит от сезонов», — доложил Хайкин Воробьеву.

Стандарт обустройства предусматривает белый лед с геотекстилем и брендированный борт, ледозаливочную машину, праздничное оформление, теплый прокат со скамейками, шкафчики для хранения, фудкорты с горячей едой, туалетные модули, резиновое покрытие на полу, воздушную сушку ботинок и онлайн-бронирование сеансов. Заполняемость катка рассчитана из 6 кв. м на человека за сеанс, открытие намечено на 1 декабря 2026 года.

Об уходе за территориями

Хайкин подчеркнул, что на случай непогоды также предусмотрен алгоритм действий дирекций. При снегопаде сотрудники оповещают жителей через соцсети и сайты парков, убирают снег вручную и техникой: малый снег убирают за 3 часа после окончания снегопада, а парковки, входные группы, центральные дорожки, площадки для мероприятий, детские и спортивные площадки и второстепенные дорожки чистят выборочно.

Состояние деревьев, линий электропередачи и кровель проверяют каждые четыре часа, снег вывозят после окончания снегопада. В дождь и гололед противогололедные материалы наносят не позже чем через час после установления оттепели, а лестницы, пандусы, мосты и элементы дорожно-транспортной сети осматривают каждые 4 часа.

«Чувствительная тема. <…> Зимой в парках можно отдыхать, только их обсуживать надо. И чаще всего это лыжня, как ни крути. Или уход за территорией. Подготовка полотна», — сказал Воробьев, обратив внимание на то, чтобы на территориях был порядок.

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