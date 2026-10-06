Впавший в кому подросток мог столкнуться с байком сына экс-мэра Махачкалы

Российский подросток, впавший в кому в результате тяжелейшей дорожной аварии в Таиланде, мог столкнуться с мотоциклом сына бывшего мэра Махачкалы Республики Дагестан. 17-летний юноша направлялся к знакомым, воспользовавшись услугами местного байк-такси, сообщает SHOT .

В пути произошло лобовое столкновение со встречным мотоциклом. За рулем транспортного средства, предположительно, находился 32-летний Асхабали Мусаев — сын экс-главы Махачкалы.

Сила удара оказалась такова, что несовершеннолетнего пассажира отбросило на тротуар, он потерял сознание. Таиландский таксист скончался до приезда медиков.

Мусаев, прибывший на Пхукет на отдых незадолго до трагедии, сначала оставался в сознании. Однако спасти его врачам так и не удалось — мужчина погиб в госпитале.

17-летний парень пребывает в критическом состоянии. Из-за комы и серьезных травм в районе челюсти его перевели на питание через зонд. Пострадавшему уже сделали одну сложную операцию. Завтра запланировано повторное хирургическое вмешательство.

Родственники юноши опасаются финансовых трудностей. Страховая компания предупредила, что данный случай под условия полиса, возможно, не подпадает.

Тем временем семья погибшего сына экс-мэра Махачкалы завершает оформление необходимых документов для транспортировки тела в Россию. Его из столицы перевезут в Республику Дагестан. При этом экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев опровергал смерть своего сына, но затем выяснилось, что информация все же соответствует действительности.

Ранее сообщалось о загадочном исчезновении на Пхукете 17-летнего уроженца Перми, переехавшего с матерью в Таиланд около двух лет назад. В ночь на 5 октября юноша отправился на встречу со знакомыми на такси, предупредив в последнем сообщении, что выйдет у пляжа Патонг и дальше пойдет пешком. Затем перестал выходить на связь.

Обеспокоенные родственники сутки разыскивали подростка по отделениям полиции и медучреждениям, пока не опознали его среди пациентов реанимации. Парень был без документов. Выяснилось, что он угодил в смертельную автокатастрофу, оказавшись единственным уцелевшим среди участников происшествия.

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