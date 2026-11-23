Полиция Подмосковья с начала 2026 года получила 80 заявлений о разбитых стеклах на объектах транспортной инфраструктуры. Ущерб составил 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Камеры системы «Безопасный регион» помогают находить нарушителей, которые портят автобусные остановки в Подмосковье. Один антивандальный стеклопакет вместе с установкой обходится бюджету в десятки тысяч рублей.

«Разбитая остановка — это не просто стекло. Это прямая угроза безопасности пассажиров, это неуважение к жителям своего же округа и удар по бюджету, из которого могли бы быть оплачены другие социальные нужды», — отметил заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Дмитрий Алексеев.

По его словам, камеры системы работают в каждом муниципалитете. Алексеев призвал жителей сообщать в полицию о порче имущества и напомнил нарушителям об уголовной ответственности и необходимости оплачивать ремонт за свой счет.

Главное управление региональной безопасности Московской области также призвало родителей провести профилактические беседы с подростками, а взрослых жителей — не оставаться равнодушными к повреждению остановочных павильонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.