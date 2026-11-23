Агентство «Рейтум» составило рейтинг элитных и премиальных жилых комплексов Москвы, которые точно будут достроены. В ТОП-10 попали проекты пяти крупных девелоперов, сообщили в агентстве.

Лидер по числу позиций — Capital Group: 5 ЖК, три из них в ТОП-5. В «Бадаевском» (8,1) в эксплуатацию введено 43% жилой площади, оставшийся корпус сдадут в IV квартале 2027 года. «Дом Спорта» (8,1) введут в I квартале 2029 года без переносов: за первую четверть срока продано 29% жилья — лучший результат среди ранних проектов, по которым ЕИСЖС раскрывает продажи. В МАСТЕРС (7,9) продажи идут по графику — 17% при пройденных 17% срока, ввод намечен на IV квартал 2029 года. К сильным сторонам группы аналитики относят сдачу 92% домов в срок и достройку чужих проблемных объектов (465 тыс. кв. м по данным mos.ru).

Третью строчку занял единственный проект Галс-Девелопмент в ТОП-10 — «Дом 56» (8,0). Его планируют ввести в IV квартале 2026 года, продано 85%, переносов нет. По оценке «Рейтум», 88% домов группы сдаются в срок.

В список также попали «Река» (7,5) от Донстрой и «Тишинский бульвар» (7,5) от Sminex. MR Group представлена тремя проектами — «Слава» (7,8), «Джойс» (7,6) и «Оне» (7,4). По данным аналитиков, около 80% домов группы вводятся без задержек, а сама компания включена в перечень системообразующих организаций.

Методология охватила все элитные ЖК крупнейших московских девелоперов. Оценка шла по девяти критериям на основе официальных источников — ЕИСЖС (наш.дом.рф), проектных деклараций, отчетности ФНС, перечня Минстроя и материалов mos.ru.