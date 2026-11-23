Передача бизнеса детям требует подготовки системы управления, а не только назначения преемника. Об этом рассказала стратегический партнер собственников бизнеса по построению систем управления Ольга Казакова.

По словам Казаковой, основатели нередко боятся не неопытности детей, а потери устойчивости компании: ключевые решения и отношения с клиентами по-прежнему зависят от личного участия владельца. Семейные отношения осложняют оценку преемника, а рабочие разногласия могут перерасти в личный конфликт.

Эксперт предложила разделять вопросы владения, управления и будущей роли основателя.

«Это совершенно не обязательно должен быть один и тот же человек. Дети могут стать собственниками компании, но управление при этом может осуществлять профессиональный, наемный генеральный директор, а могут сами возглавить бизнес, если обладают необходимыми компетенциями и действительно хотят этим заниматься», — пояснила в эфире радио Sputnik.

До передачи дел важно выяснить желания наследников, определить полномочия, ответственность и правила контроля. Преемнику нужно постепенно давать право принимать реальные решения. Основателю стоит выбрать новую роль — например, стратега или председателя совета директоров, — не сохраняя за собой прежнее оперативное управление.

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