ФНС выставила счет за квартиру, машину и вклады: что будет, если не заплатить до 1 декабря

Как проверить начисления, воспользоваться льготами, исправить ошибки и что делать, если денег на уплату не хватает, РИАМО рассказали эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори До 1 декабря 2026 года физическим лицам необходимо уплатить налоги за 2025 год, указанные в налоговом уведомлении. Речь идет о налоге на имущество физических лиц, транспортном и земельном налогах, а также об отдельных суммах НДФЛ, которые рассчитала ФНС. Как поясняет доктор экономических наук, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Хоружий, налог на имущество начисляют владельцам квартир, домов, гаражей, машино-мест и других объектов недвижимости. Транспортный налог касается собственников автомобилей, мотоциклов, спецтехники и других зарегистрированных транспортных средств. Земельный налог уплачивают владельцы участков, а также граждане, обладающие ими на праве постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. В налоговом уведомлении может быть указан и НДФЛ. Например, налог с процентного дохода по банковским вкладам или сумма, доначисленная по результатам камеральной проверки. При этом важно не путать два порядка уплаты НДФЛ. Если налог рассчитала ФНС и включила его в уведомление, заплатить нужно до 1 декабря. Если же человек самостоятельно декларировал доходы по форме 3-НДФЛ — например, от продажи имущества, сдачи квартиры в аренду или из зарубежных источников, — налог за 2025 год следовало уплатить не позднее 15 июля 2026 года. «Смешение этих режимов по срокам уплаты налогов является частой причиной ошибок и налоговых споров», — обращает внимание Хоружий.

Кому начисляют налог, если имущество принадлежит нескольким людям Фото - © Медиасток.рф Обязанность по уплате налога возникает у собственника объекта. Если недвижимость находится в долевой собственности, сумма рассчитывается с учетом доли каждого владельца. Если собственником имущества является несовершеннолетний ребенок, налогоплательщиком остается ребенок, а исполнить обязанность по уплате должны его законные представители — родители, усыновители или опекуны. Поэтому родителям стоит проверять не только собственные налоговые уведомления, но и начисления на имущество, оформленное на детей.

Где найти налоговое уведомление, если оно не пришло по почте Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Налоговая служба рассчитывает суммы на основании сведений из государственных реестров и информационных систем, в том числе данных об объектах недвижимости и зарегистрированном транспорте. Как объясняет Валерий Хоружий, уведомление может поступить в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через личный кабинет на портале «Госуслуги». Если у гражданина нет доступа к электронным сервисам, документ направляют заказным письмом по почте. При этом пользователям электронных кабинетов бумажное письмо может не дублироваться. Есть и ситуации, когда уведомление не направляют. Например, если общая сумма начисленных налогов составляет менее 300 рублей или если льгота полностью освобождает человека от уплаты налога. Кроме того, уведомление может не прийти на бумаге, если гражданин получает документы в электронном виде. Если уведомления нет, но у человека есть облагаемая налогом недвижимость или транспорт, лучше самостоятельно проверить сведения в электронных сервисах ФНС. Отсутствие письма не стоит воспринимать как подтверждение отсутствия налоговой обязанности.

Как проверить начисления и оплатить налог Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори В личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах» можно посмотреть сумму налога, сведения об объекте, период владения, примененные ставки и льготы. Перед оплатой стоит сверить эти данные с фактической информацией. По словам Хоружего, для оплаты можно воспользоваться личным кабинетом ФНС или приложением «Налоги ФЛ», сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте налоговой службы, порталом «Госуслуги» или банковским приложением — например, по QR-коду либо уникальному идентификатору начисления (УИН) из уведомления. Налог разрешается оплатить и за другого человека — например, за супруга, родителей или ребенка. Для этого необходимо правильно указать данные того, чья обязанность исполняется, прежде всего ИНН.

Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори Если налог не поступит в установленный срок, со 2 декабря начнется начисление пеней за каждый календарный день просрочки. Для физических лиц их размер составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день. При этом сам факт несвоевременной оплаты правильно рассчитанного налога, указанного в уведомлении, не означает автоматического штрафа в размере 20%. Такой штраф по статье 122 Налогового кодекса применяется, если налог не был уплачен или был уплачен не полностью вследствие занижения налоговой базы, неправильного расчета или иных неправомерных действий. Если гражданин просто не перечислил сумму, которую правильно рассчитала ФНС, ему начисляют пени. Если задолженность не погашена, налоговая служба может начать процедуру взыскания. С 1 ноября 2025 года действует порядок, при котором бесспорную налоговую задолженность физических лиц могут взыскивать во внесудебном порядке. Если человек не согласен с начисленной суммой и заявил об этом в установленном порядке, спорная задолженность взыскивается через суд.

Какие льготы помогут уменьшить налог Фото - © Владимир Устенко / Фотобанк Лори Налоговое законодательство предусматривает федеральные, региональные и местные льготы. Их наличие и условия зависят от вида налога, категории налогоплательщика и региона проживания. Как отмечает Хоружий, федеральные льготы закреплены в Налоговом кодексе, а субъекты РФ и муниципалитеты могут устанавливать дополнительные меры поддержки. Например, для отдельных категорий граждан предусмотрены освобождения от транспортного налога, а по земельному налогу для ряда льготников действует вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного участка. Доктор экономических наук, доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета Дмитрий Морковкин также обращает внимание на региональные особенности налогообложения. По его словам, в Тюменской области действуют дополнительные налоговые преференции, которые необходимо проверять с учетом категории налогоплательщика и вида налога. В частности, закон Тюменской области от 28 ноября 2025 года № 77 предусматривает преимущества для отдельных категорий организаций в части налога на имущество организаций. Это пример региональной меры для бизнеса, а не универсальная льгота для физических лиц. Поэтому гражданам важно проверять именно те нормы, которые распространяются на них и их имущество. «Рекомендуется проверять актуальные нормы регионального законодательства», — подчеркивает Морковкин. Уточнить, какие льготы действуют в конкретном регионе, можно с помощью сервиса ФНС о налоговых ставках и льготах. Если положенная льгота не учтена в уведомлении, налогоплательщик может обратиться в налоговую службу и представить подтверждающие документы.

Что делать, если налог начислили неправильно Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори Если в уведомлении обнаружилась ошибка, не стоит просто игнорировать начисление. Необходимо обратиться в ФНС с заявлением о перерасчете и приложить документы, подтверждающие позицию налогоплательщика. Как поясняет Валерий Хоружий, это актуально, например, если налог начислили за квартиру или автомобиль, которые человек уже продал, если объект указан дважды или если неправильно определены его характеристики. В качестве подтверждения могут понадобиться договор купли-продажи, документы о прекращении права собственности и другие сведения. Заявление можно направить через личный кабинет налогоплательщика, сервис «Обратиться в ФНС России», подать лично в инспекции или через МФЦ. Налоговая служба проверит информацию и при наличии оснований скорректирует начисления. Если гражданин не согласен с суммой налога, важно не ограничиваться устным обращением. По словам экспертов, необходимо официально заявить о несогласии и подать заявление на перерасчет. Это особенно важно с учетом действующего порядка взыскания задолженности: спорные суммы рассматриваются отдельно и не должны автоматически взыскиваться во внесудебном порядке до разрешения разногласий.

Можно ли заплатить налог частями или попросить отсрочку Фото - © E. O. / Фотобанк Лори Пополнять единый налоговый счет можно несколькими платежами, не обязательно перечислять всю сумму одним переводом. Главное — чтобы к установленному сроку на счете было достаточно средств для исполнения налоговой обязанности. Если финансовое положение не позволяет заплатить налог вовремя, можно обратиться в налоговый орган за отсрочкой или рассрочкой. Однако это не автоматическое право на перенос срока: решение принимается при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований и необходимых документов. Валерий Хоружий обращает внимание, что в заявлении необходимо обосновать причины, по которым налогоплательщик не может внести всю сумму сразу. В качестве обстоятельств могут рассматриваться тяжелое материальное положение или сезонный характер доходов, однако окончательное решение принимает налоговый орган с учетом требований законодательства. Отсрочка предполагает перенос срока уплаты, рассрочка — погашение задолженности поэтапно. Поэтому гражданину, который понимает, что не сможет внести всю сумму вовремя, стоит заранее выяснить в ФНС, может ли он воспользоваться такой возможностью.