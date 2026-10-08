Против Джигана возбудили дело из-за долга по алиментам

Рэпер Джиган попал в базу судебных приставов из-за задолженности по соглашению об уплате алиментов. Исполнительное производство против него возбудили 7 октября, сообщает Газета.ru .

Джиган и Оксана Самойлова заключили соглашение об алиментах в 2020 году. Федеральная служба судебных приставов не указала на сайте сумму задолженности. В апреле 2026 года суд официально расторг брак рэпера и блогерши.

После заседания адвокат Самойловой рассказал, что бывшие супруги подписали соглашение задолго до расставания, но она им «до сих пор не воспользовалась».

После развода четверо детей проводили время с обоими родителями. В конце сентября Самойлова подготовила иск об ограничении Джигана в родительских правах из-за его поведения. По ее словам, в июле 2026 года рэпер устроил стрельбу в своем доме и удерживал людей в заложниках. Дочери и сын стали свидетелями этих действий.

В интервью Ксении Собчак Самойлова заявила, что подобные случаи происходили и раньше. Она опасается за свою жизнь и безопасность детей. Сейчас Джиган проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле.

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