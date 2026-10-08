Теннисисты из Химок завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Химок 7 октября завоевали золото, серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди игроков до 22 лет в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алина Савостикова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта, выиграла золото в женском парном разряде вместе с Анной Пятириковой из Москвы. Эдгард Киселев и Родион Уедраого из училища олимпийского резерва № 3 завоевали серебро в мужском парном разряде.

В смешанном парном разряде Эдгард Киселев и Алина Савостикова стали бронзовыми призерами. Кроме того, Савостикова выполнила норматив «Мастер спорта России».

Турнир прошел в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России». Он собрал сильнейших молодых теннисистов из разных регионов страны и стал площадкой для отбора и развития перспективных спортсменов.

Фото: федерация настольного тенниса.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.