Все в бункер: сильнейшая гроза накроет Москву в субботу

В Москве с 14:00 ожидается дождь, гроза и град

Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными во время непогоды. Не стоит парковать машины под деревьями, а также укрываться под другими шаткими конструкциями.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве, непогода продлится до конца суток 13 июля. При необходимости людей призвали звонить по номерам 101 и 112.

Синоптики предупреждали, что 12 июля в Москве и Подмосковье ожидается от 33 до 35 градусов жары. Местами на жителей региона обрушится гроза и град, пройдет кратковременный дождь.