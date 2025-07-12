Все в бункер: сильнейшая гроза накроет Москву в субботу
В Москве с 14:00 ожидается дождь, гроза и град
Около 14:00 Москву накроет кратковременный дождь, град, гроза. Порывы ветра усилятся до 20 м/с, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными во время непогоды. Не стоит парковать машины под деревьями, а также укрываться под другими шаткими конструкциями.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве, непогода продлится до конца суток 13 июля. При необходимости людей призвали звонить по номерам 101 и 112.
Синоптики предупреждали, что 12 июля в Москве и Подмосковье ожидается от 33 до 35 градусов жары. Местами на жителей региона обрушится гроза и град, пройдет кратковременный дождь.