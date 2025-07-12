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Гроза, град и до 35 градусов жары ожидается в Московском регионе 12 июля

12 июля в Москве и Подмосковье ожидается от 33 до 35 градусов жары. Местами на жителей региона обрушится гроза и град, пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. При грозе порывы могут достигать 20 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до 19–21 градуса. В отдельных районах пройдет гроза и кратковременный дождь. Ветер изменится на восточный.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 11 июля стало самым жарким днем 2025 года в Москве. К 15:00 температура воздуха, по показателям базовой метеостанции города, ВДНХ, дошла до 34,1 градусов тепла — это на 0,2 градуса больше, чем 10 июля.