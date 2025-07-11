11 июля стало самым жарким днем 2025 года в Москве

11 июля стало самым жарким днем 2025 года в Москве. К 15:00 температура воздуха, по показателям базовой метеостанции города, ВДНХ, дошла до 34,1 градусов тепла — это на 0,2 градуса больше, чем 10 июля, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Точный показатель максимальной температуры станет известен после 21:00. При этом в центре Москвы, на Балчуге, было 35,2 градусов тепла.

Рекорд жары в Подмосковье поставили населенные пункты Серебряные Пруды и Зарайск. Там температура воздуха выросла до 35,4 градусов тепла.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что следующая неделя в Москве начнется с сильных, освежающих ливней. Выпадет одна пятая от месячной нормы осадков.