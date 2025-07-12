Правительство утвердило изменения в Положение о системе учета ТКО

Документ расширяет состав информации, которая будет вноситься в систему, и закрепляет новые возможности для государственного и общественного контроля за сферой обращения с отходами. Изменения разрабатывало Минприроды России совместно с Российским экологическим оператором.

«ФГИС УТКО — это цифровая основа всей системы обращения с отходами. Принятые изменения позволят сделать учет более полным и прозрачным, а также расширят перечень данных, необходимых для аналитики и принятия решений», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Теперь в системе будут отражаться сведения о труднодоступных территориях и мусороперегрузочных станциях; данные о количестве и видах вторичных ресурсов, полученных при обработке отходов и раздельном сборе, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — А также информация о доле вторсырья в общем объеме поступивших отходов; данные о сдаче вторичных ресурсов на переработку, включая метод обработки и исполнителей (юрлица и ИП), сведения о производстве искусственных грунтов из органических отходов и их дальнейшем использовании».

Еще в системе появятся реестры территориальных схем обращения с отходами; реестры организаторов торговли и электронных площадок, где совершаются сделки с вторичными ресурсами и сырьем; информация о договорах, заключенных региональными операторами и переработчиками (в закрытой части системы).

Доступ к закрытому разделу системы будет предоставлен Счетной палате РФ, прокуратурам, органам парламентского контроля, а также контрольно-счетным органам субъектов. Это обеспечит более широкий надзор и повысит эффективность использования бюджетных средств и реализации реформы в сфере ТКО.