Впервые в истории: NASA показало полное затмение за пределами Земли

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало закат Земли на Луне и первое в истории полное затмение за пределами нашей планеты.

Помимо этого, астронавты с корабля «Орион» получили самое детализированное изображение Луны за всю историю. Используя телескоп Takahashi TSA-120, они сделали около тысячи снимков, которые затем объединили в одно объемное изображение.

Ранее в NASA сообщили, что экипаж пилотируемой миссии Artemis II побил рекорд 1970 года по дальности полета, отдалившись от Земли на 406,7 тыс. км.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion взлетела 1 апреля c мыса Канаверал во Флориде. В рамках миссии, которая в общей сложности продлится десять дней, экипаж облетит Луну, а затем вернется домой.

Астронавты сделали уникальные кадры, которые опубликовало NASA. Впервые с 1972 года жители Земли увидели обратную сторону Луны. Последний раз такой снимок делали во время миссии «Аполлон-17» 54 года назад.

