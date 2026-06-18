Ольга Бузова выступила в Кремле в инвалидной коляске

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Известная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам в личном блоге, что выступила в Государственном Кремлевском дворце в инвалидной коляске.

Исполнительница хита «Мало Половин» появилась на сцене с травмой ноги, чтобы поддержать участников детского конкурса «Лидеры».

«Я знаю, какое важное событие сегодня для вас, для всех тех, кто будет сегодня выступать в Кремле, на главной сцене страны — они прошил все этапы. Я не могла позволить себе не появиться сегодня здесь, хотя это было сделано исключительно под мою ответственность», — заявила Бузова на сцене.

После выступления в Кремле певица вернулась в больничную палату.

Ранее стало известно что звезду прооперировали после того, как она повредила ногу, поскользнувшись в душе. Операция продлилась несколько часов. Из-за травмы певице пришлось пересмотреть свой плотный летний график.

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