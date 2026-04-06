Новая веха для человечества: Artemis II побил рекорд дальности полета от Земли

NASA: экипаж «Артемиды-2» побил рекорд 1970 года по дальности полета от Земли

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что экипаж пилотируемой миссии Artemis II побил рекорд 1970 года по дальности полета, отдалившись от Земли на 406,7 тыс. км.

«Новая веха для человечества: экипаж „Артемиды-2“ теперь находится дальше всех, кто когда-либо путешествовал, достигнув максимального расстояния в 252 752 мили от Земли», — сказано в сообщении.

В NASA добавили, что это достижение примерно на 4102 мили (более 6,6 тыс. км) превышает рекорд, установленный миссией «Аполлон-13» в 1970 году.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion взлетела 1 апреля c мыса Канаверал во Флориде. В рамках миссии, которая в общей сложности продлится десять дней, экипаж облетит Луну, а затем вернется домой.

Астронавты корабля «Орион» сделали уникальные кадры, которые опубликовало NASA. Впервые с 1972 года жители Земли увидели обратную сторону Луны. Последний раз такой снимок делали во время миссии «Аполлон-17» 54 года назад. Теперь эта задача досталась миссии «Артемида-2».

