Впервые за 54 года: опубликовано первое фото обратной стороны Луны

Астронавты корабля «Орион» сделали уникальные кадры, которые опубликовало NASA. Впервые с 1972 года жители Земли увидели обратную сторону Луны, сообщает «Подъем» .

Последний раз такой снимок делали во время миссии «Аполлон-17» 54 года назад. Теперь эта задача досталась миссии «Артемида-2».

Темная часть на опубликованных кадрах — это видимая для землян сторона Луны. Все, что левее гигантского кратера, — это обратная сторона спутника.

Совсем скоро астронавты окажутся на максимальном расстоянии от Земли за всю историю человечества. Они пропадут из зоны связи на 40 минут и сделают полный оборот вокруг Луны.

Ранее астронавты поделились своими впечатлениями от увиденной обратной стороны спутника. По их словам, это было «абсолютно потрясающе».

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion взлетела 1 апреля c мыса Канаверал во Флориде. В рамках миссии, которая в общей сложности продлится десять дней, экипаж облетит Луну, а затем вернется домой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.