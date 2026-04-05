Астронавты Artemis II рассказали об обратной стороне Луны
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
Корабль Orion («Орион») с астронавтами миссии Artemis II («Артемида II») оказался на обратной стороне Луны. Экипаж судна поделился своими впечатлениями, сообщает РБК.
Астронавты миссии впервые увидели обратную сторону Луны. По их словам, это было «абсолютно потрясающе».
Члены экипажа рассказали о своих ощущениях в прямом эфире с космического корабля.
«Я думаю, что одна из интересных вещей, которая происходит, когда смотришь на Луну, которая по своей природе выглядит иначе, — это то, что темные участки как будто находятся не совсем на своих местах», — отметила член экипажа Кристина Кох.
Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion взлетела 1 апреля c мыса Канаверал во Флориде. В рамках миссии, которая в общей сложности продлится десять дней, экипаж облетит Луну, а затем вернется домой.
Накануне стало известно, что Orion смог пройти больше половины маршрута до Луны.
