Астронавты Artemis II рассказали об обратной стороне Луны

Астронавты миссии впервые увидели обратную сторону Луны. По их словам, это было «абсолютно потрясающе».

Члены экипажа рассказали о своих ощущениях в прямом эфире с космического корабля.

«Я думаю, что одна из интересных вещей, которая происходит, когда смотришь на Луну, которая по своей природе выглядит иначе, — это то, что темные участки как будто находятся не совсем на своих местах», — отметила член экипажа Кристина Кох.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion взлетела 1 апреля c мыса Канаверал во Флориде. В рамках миссии, которая в общей сложности продлится десять дней, экипаж облетит Луну, а затем вернется домой.

Накануне стало известно, что Orion смог пройти больше половины маршрута до Луны.

