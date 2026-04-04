NASA: корабль Orion прошел большую часть маршрута до Луны

Команда экипажа космического корабля Orion смогла пройти больше половины маршрута до Луны. Корабль расположен в 202 тыс. километрах от него и в 293 тыс. от Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Orion движется со скоростью примерно 4,3 тыс. километров в час.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion взлетела 1 апреля в 18:35 по местному времени с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Миссия называется «Артемида-2».

Согласно планам, астронавты НАСА Кристина Кук, Рид Вайсман, Виктор Гловер и канадец Джереми Хансен облетят Луну. Они будут находиться на расстоянии почти восемь тыс. километров от ее поверхности. Затем они вернутся на Землю.

Суммарно миссия будет идти 10 суток. Прошлая пилотируемая миссия к Луне была в декабре 1972 года. Та американская экспедиция называлась «Апполон-17». Если астронавты дождутся успеха, то они будут на рекордном для человека расстоянии от Земли.

