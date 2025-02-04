Воробьев выразил уверенность в успешном благоустройстве Томилинского лесопарка

После объединения территорий в единый округ, включающий Дзержинский, Островцы и Люберцы, численность местных жителей существенно возросла, достигнув отметки в 440 тысяч человек. Количество обращений граждан вместе с тем увеличилось. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил уверенность, что территориальным властям удастся успешно благоустроить Томилинский лесопарк, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Я хочу вас поблагодарить за то, что вы разъясняли жителям, почему мы делаем парки в лесах, говорили обо всех преимуществах — это и видеонаблюдение, и безопасность, и лавочки, и тренажеры, и все, что связано с понятием „цивилизованный отдых“. Везде, где мы реализуем эту программу, получаем положительные отзывы. Уверен, что в Томилинском лесопарке все обязательно будет сделано в 2025 году, и жители это оценят», — сказал Воробьев.

Глава Владимир Волков в свою очередь подчеркнул, что после объединения территорий население выросло, что привело к значительному росту обращений граждан, требующих оперативного реагирования. Власти внимательно относятся ко всем сообщениям. Жители в том числе просят привести в порядок территории Томилинского лесопарка.

«Работы там (в Томилинском лесопарке — ред.) мы начали в прошлом году, и в этом должны полностью их завершить. В 2024-м сделали очистку лесной территории, прошли экспертизы, не раз встречались с жителями. Мы подробно им рассказывали и показывали, как все будет благоустроено, даже сделали экскурсию в парк „Лесная опушка“, который уже благоустроен. У нас много разных идей, как преобразовать Томилинский лесопарк, сейчас этот проект — в активной стадии реализации», — рассказал Волков.

Что изменится?

В рамках масштабного проекта планируется благоустроить территорию более 30 гектаров. Единое пространство соединит Томилинский лесопарк с «Лесной опушкой», а зимние развлечения обеспечит оборудованная навигационными указателями лыжная трасса. На территории разместятся прокатные павильоны, кафетерии, специальные зоны для занятий спортом и детских игр, а также площадка для собак. Особое внимание уделят экологичности: пешеходные дорожки выполнят из природных материалов, а современные осветительные приборы будут автоматически выключаться в ночное время.

О планах

Параллельно с этим проектом стартует обновление «Центрального парка» в Люберцах, которое продлится до 2026 года. В планах также значится окончание работ по благоустройству Сквера имени Громцева в Дзержинском и начало создания нового общественного пространства — сквера возле памятника Святителю Николаю.

В 2025 году будет вестись активная работа над несколькими значимыми проектами благоустройства. Глава округа Владимир Волков поделился с Андреем Воробьевым информацией о преобразовании территории, где раньше располагался завод имени Ухтомского. Ключевым объектом станет новый мост, который свяжет два района — Люберцы и Некрасовку, пролегая над озером Черное. Параллельно с мостовым строительством облагородят парк «Дружба». В программу развития также включены работы по обновлению Летнего парка, расположенного в Малаховке, и финальный этап благоустройства Наташинского парка.

Ранее Волков доложил Воробьеву о ходе строительства школ, поликлиник и о подготовке к открытию первой очереди дороги ЮЛА.