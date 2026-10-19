Перестановки в правительстве РФ: какие изменения Мишустин представил Путину

сегодня в 11:19

Премьер Михаил Мишустин предложил изменения в составе правительства и направил кандидатуры на утверждение в Госдуму. Президент Владимир Путин поддержал предложения, сообщает РИА Новости .

Михаил Мишустин предложил назначить главу Росавиации Дмитрия Ядрова министром транспорта. Нынешнего руководителя Минтранса Андрея Никитина предложили перевести на пост вице-премьера, который будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса.

На должность вице-премьера — руководителя аппарата кабмина премьер предложил Ирину Окладникову. Сейчас она занимает пост первого заместителя министра финансов.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может стать вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

В правительстве появится новая должность вице-премьера — министра финансов. На этот пост Михаил Мишустин предложил кандидатуру Антона Силуанова.

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