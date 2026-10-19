Не работает «Яндекс Go»: как вызвать такси без приложения и не переплатить за поездку

Сбой такси может застать врасплох: как уехать, если «Яндекс Go» не работает, читайте в материале РИАМО.

Какие приложения помогут вызвать такси, если не работает «Яндекс Go» Фото - © E. O. / Фотобанк Лори Сбой «Яндекс Go» 9 октября показал, насколько сильно пассажиры зависят от одного приложения, отмечает ведущий преподаватель магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Никита Лысёнок. По его словам, запасной вариант лучше подготовить заранее, а не искать альтернативу, когда машина нужна срочно. В качестве альтернатив эксперт рекомендует рассмотреть Maxim и inDrive. Они работают на собственной инфраструктуре, поэтому сбой «Яндекса» не обязательно затронет их сервисы. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова также советует обратить внимание на «Ситимобил», «Везет» и региональные службы такси. При этом доступность конкретного сервиса зависит от города: перед поездкой стоит проверить, работает ли он в нужном районе. Адвокат Светлана Полянская выделяет несколько вариантов: Maxim — позволяет заказать такси через приложение, а в ряде случаев и обычным телефонным звонком. Это особенно полезно, если мобильный интернет недоступен.

Drivee — дает пассажиру возможность предложить собственную цену поездки, после чего водители могут откликнуться на заказ. Однако для вызова нужен доступ к приложению.

«Ситимобил» — альтернативный агрегатор с выбором тарифов и дополнительными опциями, доступность которых зависит от города.

«Таксовичкоф» — сервис, через который можно заказать автомобиль как через приложение, так и по телефону в городах присутствия. Главный совет экспертов — установить хотя бы одно альтернативное приложение заранее и проверить, работает ли оно в вашем городе. В экстренной ситуации на установку, регистрацию и настройку сервиса может просто не хватить времени.

Как вызвать такси, если не работает интернет Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори Если проблема не только в приложении, но и в мобильном интернете, альтернативой могут стать традиционные диспетчерские службы. Карапетова отмечает, что во многих городах продолжают работать местные такси, которые принимают заказы по телефону. Их номера можно найти на официальных сайтах, в справочниках или заранее сохранить в контактах. Maxim также позволяет в ряде городов вызвать машину звонком. Телефонный заказ может быть менее удобным, чем приложение: пассажир не всегда видит движение автомобиля на карте и не может так же быстро сравнить предложения разных водителей. Поэтому при звонке стоит уточнить стоимость поездки, время ожидания, марку и номер машины. Карапетова советует заранее сохранить контакты проверенных местных перевозчиков. Такой запасной вариант особенно полезен в небольших городах, где выбор крупных агрегаторов может быть ограничен.

Почему Uber не поможет, если не работает «Яндекс Go» Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Не каждый знакомый сервис способен стать независимой альтернативой. Лысёнок обращает внимание, что в России Uber работает на платформе «Яндекса». Поэтому при сбое инфраструктуры «Яндекс Go» рассчитывать на Uber как на полностью независимый резервный канал не стоит. Вместо этого лучше иметь приложение, которое использует собственную инфраструктуру, например Maxim или inDrive. При этом даже независимый сервис не гарантирует наличие свободных машин в конкретном районе и в нужное время. Перед срочной поездкой полезно проверить сразу несколько вариантов: иногда один агрегатор временно не принимает заказы, тогда как другой продолжает работать.

Как вызвать такси в случае сбоя: пошаговая инструкция Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Чтобы не терять время в ситуации, когда нужно ехать на работу, вокзал или в аэропорт, эксперты советуют заранее подготовить простой план действий. Откройте другое приложение такси. Попробуйте Maxim, inDrive, «Ситимобил» или местный сервис, работающий в вашем городе. Проверьте интернет-соединение. Если не загружается только «Яндекс Go», проблема может быть связана с самим сервисом. Если не работают и другие приложения, попробуйте переключиться между Wi-Fi и мобильной сетью, если такая возможность есть. Позвоните в диспетчерскую. Если приложения не помогают, используйте заранее сохраненный номер местного такси. Уточните стоимость до заказа. Спросите, сколько будет стоить поездка и есть ли дополнительные платежи. Не забывайте о других видах транспорта. Если поездка срочная, сравните время ожидания такси с возможностью добраться на метро, автобусе или электричке. Карапетова также рекомендует рассматривать веб-версии сервисов, если они доступны: иногда сайт может работать даже при проблемах с мобильным приложением. Однако если сбой затрагивает саму платформу или интернет-соединение, этот способ не поможет.

Как добираться из аэропорта в Москве, если произошел сбой в сервисах такси Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори Особенно неприятно, когда сервис не работает в аэропорту: пассажиру нужно добраться до города, а времени на поиск машины мало. По словам Лысёнка, на официальных стойках такси обычно можно узнать стоимость заранее, а перевозчик и автомобиль известны. Такой вариант может быть дороже заказа через приложение, но позволяет избежать ситуации, когда частный водитель назначает цену непосредственно перед поездкой. При этом эксперт предупреждает: предложения частников у выхода из аэропорта могут оказаться самыми дорогими. Тариф в таких случаях зависит от ситуации, а при конфликте или аварии пассажиру может быть сложнее разобраться с ответственностью перевозчика. Если все же приходится договариваться с частным водителем, Лысёнок советует согласовать стоимость до начала поездки и сфотографировать номер автомобиля. Это не заменяет проверку легальности перевозки, но поможет сохранить информацию о машине и условиях договоренности. Прежде чем соглашаться на дорогое такси, стоит проверить альтернативы: «Аэроэкспресс» — если он ходит из нужного аэропорта и подходит по времени.

Метро и городской транспорт — часто позволяют добраться до Москвы дешевле.

Другие агрегаторы — водители конкурирующих сервисов также могут работать в аэропорту.

Официальные стойки такси — вариант, если важны понятные условия и известный перевозчик. Карапетова советует планировать поездки в аэропорт заранее, особенно в часы пик. Дополнительное время позволит выбрать подходящий вариант, если приложение внезапно перестанет принимать заказы.