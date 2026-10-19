Врачи Луховицкой больницы удалили миому размером с футбольный мяч

Женщина поступила в гинекологическое отделение в плановом порядке с сильными болями внизу живота и обильными кровотечениями. Миому — опухоль матки — у нее обнаружили около пяти лет назад. Пациентка игнорировала рекомендации врачей и приглашения на регулярные осмотры, отказывалась от диспансеризации. За помощью она обратилась, когда симптомы стали заметно снижать качество жизни.

«Мы прибегли к лапаротомии, то есть открытому вмешательству с разрезом на передней брюшной стенке: это стандартный метод при опухолях такого размера. Ее вес составлял 4,5 кг, а в диаметре была сопоставима с футбольным мячом. Вмешательство проводилось под спинномозговой анестезией и заняло около часа», — рассказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьева.

Операция прошла штатно. Пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке. Ей предстоит регулярное амбулаторное наблюдение у гинеколога.

Врачи напоминают, что посещать гинеколога необходимо не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Плановые осмотры помогают своевременно выявлять заболевания, которые на ранней стадии эффективнее поддаются лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.