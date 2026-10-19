Россияне платят до 7 тыс рублей в час за разговор с незнакомцем — психолог

Клиенты могут рассказать о неприятностях на работе, потере близких или непонимании в семье. Одни слушатели общаются по телефону, другие предлагают видеосвязь или личную встречу.

Слушательница Алла назвала корреспонденту цену: 1,5 тыс. рублей за полчаса днем, ночью — вдвое дороже. Она пообещала анонимность, отсутствие записи разговоров и удаление переписки.

«Нет, я педагог. Но рекомендаций и советов не даю, только слушаю», — пояснила Алла в ответ на вопрос, психолог ли она.

Другой собеседник на условиях анонимности сравнил услугу с телефонами доверия и поддержкой в соцсетях. Главным отличием от последних он назвал отсутствие публичности: клиент может говорить о личном без посторонних.

Психолог Илья Хломов считает нытинг способом облегчить переживания, избегая ответственности и сохраняя привычную жизнь. При этом сама проблема может остаться нерешенной.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2025 году к специалистам за психологической помощью обратились 40% россиян — вдвое больше, чем пятью годами ранее.

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