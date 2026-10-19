В центре «Доверие» детей познакомили с культурой Китая на благотворительном шоу

Воспитанники семейного центра «Доверие», в том числе дети с инвалидностью, посетили благотворительное представление «Театр четырех стихий», посвященное китайской культуре, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Благотворительное шоу «Театр четырех стихий» прошло в семейном центре «Доверие». Программа объединила театральное искусство и традиционную китайскую тематику. Воспитанники познакомились с культурными образами, эстетикой и сценическими традициями Китая в привычной и комфортной обстановке.

Благодаря поддержке организаторов дети посетили представление бесплатно. В центре отметили, что такие мероприятия помогают расширять кругозор, развивать познавательный интерес, воображение и эмоциональное восприятие.

«Живое театральное представление дает ребенку возможность воспринимать новую информацию сразу через несколько каналов — визуальный, слуховой и эмоциональный. Для воспитанников с инвалидностью это особенно ценно, поскольку такой формат позволяет знакомиться с новыми культурными явлениями доступно и через непосредственный опыт», — отметили специалисты семейного центра «Доверие».

По оценке сотрудников центра, доступ к культурным и творческим мероприятиям — важная часть социальной адаптации детей с инвалидностью. Такие встречи расширяют их социальный и культурный опыт, помогают формировать интерес к искусству и получать новые впечатления независимо от состояния здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.